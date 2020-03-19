США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп намерен вмешаться в происходящее на нефтяном рынке в «нужное время». Об этом пишет «Национальная служба новостей». По мнению американского президента, рекордное падение цен на нефть – результат борьбы между Россией и Саудовской Аравией.

Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время»

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