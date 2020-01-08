Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп объявил о новых санкциях против Ирана

Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке. В заявлении президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому.
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Разожглись миром

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