США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.

с чего всё началось

Вашингтон намерен вмешаться в ситуацию на нефтяном мировом рынке в "нужное время". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, у американцев есть некие рычаги влияния на происходящее с ценами на сырье.

Трамп объявил о победе над Россией в нефтяной войне

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