Политика
РБКТрамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times. По мнению президента, это позволит защитить американских работников, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 12:11
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.
РИА Новости 18:29
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15
Общество
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 127
В Алтайском крае подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 01:08
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Хоккей
Василий Демченко стал игроком «Монреаля»
Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.
Матч ТВ 11:25
Футбол
«Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
В некоторых смертях от коронавируса в Ливерпуле винят матч на «Энфилде», который посетили более 52 тысяч фанатов, в том числе — 3000 болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент уже частично действовал карантин.
LiveSport.ru 16:40
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ
Из 51 пациента, находившихся на ИВЛ, трех удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату.
РБК 19:46
Общество
Конгрессмены и Белый дом согласовали пакет помощи малому бизнесу на $450 млрд - газета
Лидеры конгресса США и Белый дом согласовали пакет помощи малому и среднему бизнесу США, составляющий более 450 миллиардов долларов, в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса и вызванными ей ограничительными мерами, сообщает газета Wall Street Journal.
ПРАЙМ 15:07
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Игры
У Desperados III появилась дата релиза: 16 июня
Игромания.ру 09:39
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Общество
На Камчатке подтвердили еще 15 случаев коронавируса
«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне врио губернатора Владимир Солодов говорил о том, что на Камчатке ждут подтверждения новых 15 случаев, и что ситуация с распространением коронавируса на полуострове ухудшается.
КамИНФОРМ 18:23
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Здоровье
Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды
Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
Газета.Ru 13:32
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41