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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

РИА Новостивчера в 16:59

Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП

Москва, 7 августа 2020, 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде.
Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП
REGNUM7 августа в 07:19

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русскомвчера в 04:36
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новостивчера в 09:48
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Лучшее за день. 8 августа

Находка поможет в поисках Немецкого двора — средневекового официального представительства ганзейских купцов, точное местонахождение строений которого на сегодняшний день не установлено.
Индикатор18:45

Зеленский заявил о невмешательстве Украины в американские выборы

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал Зеленский в Telegram в субботу, 8 августа.
Известия17:19
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