Зеленский заявил о невмешательстве Украины в американские выборы

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал Зеленский в Telegram в субботу, 8 августа.