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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии, в частности, он продлил до конца года выплаты по безработицы. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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REGNUM

Трамп объявил о ряде мер в обход конгресса для поддержки экономики

REGNUM17:58
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
РЕН ТВ

Трамп расширил выплаты по безработице в обход конгресса

РЕН ТВ17:26
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

РИА Новостивчера в 16:59
Аргументы и Факты

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца 2020 года

Аргументы и Факты17:37

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
РИА Новостивчера в 15:57
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газетавчера в 10:10
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Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.
РИА Новостивчера в 15:47
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В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%

По этим данным Тульская область вошла в тройку регионов с самым большим приростом смертности в июне, уступив только Ингушетии и Камчатскому краю, и оставив позади Санкт-Петербург и Москву.
Московский Комсомолец Тулавчера в 05:03

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM7 августа в 13:41
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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