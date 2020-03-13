Политика
BFM.ruТрамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение. Таким образом, он использовал закон о чрезвычайных ситуациях.
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с чего всё началось
Режим ЧС позволит Трампу выделить дополнительные средства из федерального бюджета на борьбу с вирусом в обход Конгресса — речь идет о 50 миллиардах долларов.Дождь15:33
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Политика
Украина полностью приостановит авиасообщение с другими странами
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 00:00 17 марта будет временно прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Здоровье
На Кубани во всех муниципалитетах создадут пункты обсервации
В каждом муниципалитете региона предусмотрят специальные изолированные здания — пункты обсервации.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
Новый завод расположится на той же территории, что и предприятие по выпуску автомобилей, то есть в Тульской области.
Происшествия
Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена
Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Культура
Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
Здоровье
Известный врач раскритиковал принимаемые в России меры против коронавируса
Специалист отметил, что в Италии значительную роль в оказании помощи больным от коронавируса играют частные врачи, пришедшие на помощь государственным учреждениям.
Кино
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Космос
Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы
Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Культура
Документальный фильм о Beatles снял Питер Джексон
Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снял документальный фильм The Beatles: Get Back.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Кино
Сломанные судьбы: что случилось с актерами «Убойной силы»
Сериал «Убойная сила» сломал судьбы некоторых актеров, которые в нем играли.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В случае, если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он.