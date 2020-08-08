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REGNUM
REGNUM

Трамп объявил о ряде мер в обход конгресса для поддержки экономики

Вашингтон, 9 августа 2020, 00:58 — REGNUM Ряд шагов с целью поддержки экономики распорядился сделать в обход конгресса, с которым он так и не достиг договорённости, президент США Дональд Трамп. Об этом 8 августа сообщил журналистам сам американский лидер на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.В источнике
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Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей
Интерфакс04:25
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Быстров опроверг заявление Родченкова о допинге в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес бывшего врача петербургского клуба Сергея Пухова.
RT на русском05:05

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости6 августа в 07:40
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