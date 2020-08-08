Трамп объявил о ряде мер в обход конгресса для поддержки экономики
Смотрите также
В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах
Россия и Китай начали отказываться от доллара
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В российском городе внедорожник въехал в батут с детьми
Добровинский заявил о новом повороте в деле Ефремова в скором времени
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Пуски ракет комплексами «Искандер-М» сняли на видео
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Добровинский заявил о новом повороте в деле Ефремова в скором времени
Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов
«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
В Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах
Вашингтон, 9 августа 2020, 00:58 — REGNUM Ряд шагов с целью поддержки экономики распорядился сделать в обход конгресса, с которым он так и не достиг договорённости, президент США Дональд Трамп. Об этом 8 августа сообщил журналистам сам американский лидер на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.В источнике
Подробнее о событии