Трамп объявил о ряде мер в обход конгресса для поддержки экономики

Вашингтон, 9 августа 2020, 00:58 — REGNUM Ряд шагов с целью поддержки экономики распорядился сделать в обход конгресса, с которым он так и не достиг договорённости, президент США Дональд Трамп. Об этом 8 августа сообщил журналистам сам американский лидер на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.