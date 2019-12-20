Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп сообщил о создании космических войск США

Американский президент Дональд Трамп официально объявил, что США создали космические войска. Об этом он сказал в ходе церемонии подписания оборонного бюджета.
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Трамп объявил о создании Космических войск США

Коммерсантъвчера в 21:36

Трамп объявил о создании космических войск

МИР 24вчера в 20:53

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Российская газетавчера в 21:09

Трамп сообщил о создании космических войск США

RT на русскомвчера в 21:00

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новостивчера в 20:07

Трамп объявил о создании космических войск США

РБКвчера в 21:22

Трамп объявит о создании в США космических сил

Московский Комсомолецвчера в 10:26
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