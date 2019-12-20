Американский президент Дональд Трамп официально объявил, что США создали космические войска. Об этом он сказал в ходе церемонии подписания оборонного бюджета.

Политика Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Космос Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.

Авто Kia готовит новый компактный кроссовер В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Гаджеты ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.

Спорт США нарушали антидопинговые правила чаще России У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.

Космос Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.