Армия и оружие
RT на русскомТрамп сообщил о создании космических войск США
Американский президент Дональд Трамп официально объявил, что США создали космические войска. Об этом он сказал в ходе церемонии подписания оборонного бюджета.
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Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Политика
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки
Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
Происшествия
На Кузбассе в ДТП погибла фельдшер скорой помощи
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Гаджеты
AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс
Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Авто
Обновленная Lada 4x4 получила доработок больше, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Гаджеты
ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами
Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Футбол
Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу
Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Космос
Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию
Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Общество
На Чукотке заработала плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Технологии
Австралийский эксперт Карла Оутс назвала 3 «золотых правила» оздоровления кишечника
Эксперт из австралийского Сиднея считает, что длительные проблемы с кишечником могут приводить к артриту, гормональному дисбалансу, увеличению веса, хронической усталости и даже к развитию рака.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Финансы
Что готовят евро и доллар: курс валют сразу на несколько дней
За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%.
Общество
Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп госпитализирован.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Происшествия
Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик
Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
Политика
Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми
Общество
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии, сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны.