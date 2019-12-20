Армия и оружие
РИА НовостиТрамп объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета.
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Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 20:07
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