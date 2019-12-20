Армия и оружие

МИР 24МИР 24Трамп объявил о создании космических войск

В США созданы Космические войска. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета, пишут РИА «Новости». Сообщается, что из текущего бюджета на эти цели будет выделено $40 млн.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Трамп объявил о создании Космических войск США

Коммерсантъвчера в 21:36

Трамп объявил о создании космических войск США

РБКвчера в 21:22

Трамп объявит о создании в США космических сил

Московский Комсомолецвчера в 10:26

Трамп сообщил о создании космических войск США

RT на русскомвчера в 21:00

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новостивчера в 20:07

Трамп объявил о создании космических войск

МИР 24вчера в 20:53

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Российская газетавчера в 21:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Хоккей

«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
REGNUM 05:33
Политика

Следующие переговоры по газу пройдут в Вене

По завершению встречи в Минске 20 декабря Украина и Россия заключили протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.
ГЛАС.RU 04:59
Политика

Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 07:35
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Здоровье

«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле

"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сцену, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
Экспресс газета 03:08
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Футбол

Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули

Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
RT на русском 03:54
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК 19 декабря в 13:09
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
РБК 05:24
Футбол

Унаи Эмери: «Люди могли видеть мои страдания в „Арсенале“»

Люди говорили мне, что видели, как я страдаю.
Матч ТВ 00:19
Экономика

Новостройки в России подорожали на 9%

С начала 2019 года недвижимость от застройщика в России подорожала на 9%. Теперь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысячи рублей.
Компания 19 декабря в 08:40
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Экономика

В России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика

В США заявили о разваливающейся военной технике России

Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.
Lenta.ru 02:07
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Футбол

Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 04:40
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

«Авангард» заключил контракт до конца сезона с белорусским нападающим Дмитрием Буйницким.
Sport24.ru 04:16
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по делу о педофилии

Уралинформбюро 18 декабря в 08:56
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции

Французский хирург, возможно, подверг сексуальным домогательствам до 349 детей в течение своей тридцатилетней карьеры.
Pravda.Ru вчера в 13:15
Общество

Памятник Сталину открыли в Волгограде

20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
КП - Волгоград вчера в 03:28
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное