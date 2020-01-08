Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Читать в источнике
Комментировать404

Подробнее о событии

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

РИА Новости12:22

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Коммерсантъ11:33

Трамп анонсировал новые жесткие санкции против «иранского режима»

ТАСС11:50

В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана

RT на русском13:14

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Российская газета12:25

Трамп заявил об изучении вариантов ответа Ирану на удары по базам США

Известия11:47

«Похоже, отступили»: Дональд Трамп сделал парадоксальное заявление после атаки Ирана на базы США

Царьград11:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Журналистская правда 11:05
Происшествия

Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 09:10
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Политика

Иран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

Коммерсантъ 07:49
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 11:31
Футбол

Фернандо не вернется в «Спартак»

Ранее сообщалось, что коллектив из Поднебесной намерен расторгнуть арендное соглашение с красно-белыми по футболисту, однако, по сведениям источника, юридических оснований у «Бэйцзин Гоаня» для этого нет, пекинцы обязаны выплатить «Спартаку» всю сумму по договору.
Sportbox.RU 13:07
Хоккей

Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы

Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
ФАН вчера в 05:26
Армия и оружие

Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет

Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
Взгляд.ру 12:05
Политика

В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском 10:46
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Армия и оружие

СМИ опубликовали спутниковое фото последствий иранского удара

РБК 12:26
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
Авто

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоновости дня 09:53
Кино

Режиссер «Легенды № 17» объяснил провал фильмов неготовностью зрителей

Успех фильма в прокате зависит исключительно от желания зрителя начать «общение» с картиной.
Телеканал 360° 10:35
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат 06:20
Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
Экономика

Конфликт Ирана и Америки поможет укрепиться рублю

Противостояние Америки и Ирана поможет укрепиться рублю.
ГЛАС.RU 12:41
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Футбол

Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Нева Спорт 06 января в 07:27
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков.
ТАСС Спорт вчера в 09:01
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Ведомости 08:34
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК 06 января в 21:25
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное