Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.

Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана

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