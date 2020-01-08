Армия и оружие
RT на русскомТрамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
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Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Ранее сообщалось, что коллектив из Поднебесной намерен расторгнуть арендное соглашение с красно-белыми по футболисту, однако, по сведениям источника, юридических оснований у «Бэйцзин Гоаня» для этого нет, пекинцы обязаны выплатить «Спартаку» всю сумму по договору.
Хоккей
Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Армия и оружие
Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет
Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Кино
Режиссер «Легенды № 17» объяснил провал фильмов неготовностью зрителей
Успех фильма в прокате зависит исключительно от желания зрителя начать «общение» с картиной.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Экономика
Конфликт Ирана и Америки поможет укрепиться рублю
Противостояние Америки и Ирана поможет укрепиться рублю.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Футбол
Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.