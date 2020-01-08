Политика
Российская газетаДональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана после атаки на американские базы в Ираке. "Эти мощные санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не поменяет своё поведение", - приводит слова Трампа RT.
Читать в источнике
Оценить815
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Технологии
Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей
По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.
Политика
Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование крушения самолета
По сообщению телеканала, Трюдо подчеркнул, что главы МИД Канады и Ирана обсудят необходимость расследования причин крушения самолета.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Футбол
21-й тур премьер-лиги будет посвящен памяти Игоря Нетто
Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР.
Кино
Обладателями «Золотого глобуса» стали Брэд Питт и Рене Зеллвегер
На 77-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", которая состоялась сегодня в Лос-Анджелесе, награду за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм "Однажды в Голливуде".
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Происшествия
Два человека не сели на самолет, разбившийся под Тегераном
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на Boeing 737-800, который 8 января утром разбился в Иране.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены
Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Кино
Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги
Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Авто
На продажу выставили пикап Ford F-100 1956 года с мотором от Mustang
В рамках аукциона от Barrett-Jackson состоится продажа рестомода Ford F-100 1956 модельного года.
Авто
Современные моторные масла могут ломать двигатель
Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Политика
Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде
Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.