Наш прогноз 1. Royal Never Give Up 2. Team Spirit 3. Ninjas in Pyjamas 4. Geek Fam Группа Б Состав группы Fighting PandaS FURIA Esports Gambit Esports Nigma Esports Fighting PandaS Состав команды EternaLEnVy Bryle Sneyking Aui_2000 MoonMeander Профиль команды В плей-офф квалификации на мейджор обыграла Evil Geniuses.