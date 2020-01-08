Армия и оружие
Российская газетаДональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима".
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Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном нового типа
Политика
Зеленский направил в Иран украинский самолёт
Владимир Зеленский сообщил: "В среду вечером в Иран, где разбился самолет, вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой".
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Спорт
ВАДА обратится в CAS по делу РУСАДА до конца недели
ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу РУСАДА до конца недели, сообщает AFP.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Наука
Ученые заявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Финляндии был проведен эксперимент, в котором приняли участие 23 пары мужчин-близнецов.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Киберспорт
Групповой этап WePlay Bukovel Minor: у Spirit и Gambit неплохие шансы
Наш прогноз 1. Royal Never Give Up 2. Team Spirit 3. Ninjas in Pyjamas 4. Geek Fam Группа Б Состав группы Fighting PandaS FURIA Esports Gambit Esports Nigma Esports Fighting PandaS Состав команды EternaLEnVy Bryle Sneyking Aui_2000 MoonMeander Профиль команды В плей-офф квалификации на мейджор обыграла Evil Geniuses.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Политика
В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Здоровье
Названы признаки опасного вздутия живота
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Общество
Экипаж потерпевшего крушение в Иране украинского «Боинга»: Что известно о пилотах и бортпроводниках
Общество
В ходе прощания с Сулеймани в Иране в давке погибли 35 человек
По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Кермане.
Футбол
ЦСКА сделал предложение форварду «Удинезе»
Отмечается, что 22-летний бразилец практически договорился о трансфере в Атлетико Паранаэнсе, но отказался от сделки, поскольку получил предложение от армейцев и решил обдумать возможный переезд в РПЛ.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.