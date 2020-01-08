Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаДональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима".
Читать в источнике
Комментировать879

Подробнее о событии

Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Эхо Москвы22:00

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

РИА Новости12:22

Эксперт: слова Трампа о новых санкциях в отношении Ирана следует считать «фигурой речи»

ТАСС15:25

Разожглись миром

Коммерсантъ15:14

Как США отреагировали на ракетные удары Ирана по американским базам

RT на русском15:58

Трамп пообещал «мощные санкции» против отступившего Ирана

РБК11:57

Трамп заявил об изучении вариантов ответа Ирану на удары по базам США

Известия11:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Биатлон

Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января, сообщает SkiChrono.
Чемпионат 05:52
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сообщил о своей болезни

РБК 21:03
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
ФАН 04:56
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Sport.ru 13:44
Общество

Китайская рыба и креветки исчезнут с прилавков магазинов Оренбуржья

С 9 января с оренбургских прилавков магазинов исчезнут некоторые виды рыбы и креветок. Такое решение было принято Россельхознадзором.
Телеканал UTV вчера в 05:47
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Армия и оружие

Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке

Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
АБН вчера в 20:40
Хоккей

Российский голкипер Игорь Шестеркин дебютировал в НХЛ

В победном для «Нью-Йорк Рейнджерс» домашнем матче против «Колорадо Эвеланш»: 5:3, свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел вратарь из России Игорь Шестеркин.
ГЛАС.RU вчера в 22:58
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
РИА Новости 15:52
Политика

В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США

Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Известия 17:24
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на невоспитанных российских туристов

МонаВиста 11:55
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

РИА Новости 06 января в 03:22
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
ТАСС 16:49
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО

Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
Дни24 08:42
Экономика

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 21:48
Футбол

Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Евро-футбол.ру 13:40
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 20:58
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru 15:31
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Телеканал 360° 08:35
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян перестал узнавать своих родных

Артистка отметила и то, что Джигарханян перестал узнавать своих родственников и близких людей, а потому этим могут воспользоваться недоброжелатели.
Bimru.ru 08:18
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» обогнал по сборам в РФ «Звездные войны»

Известия 17:38
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Общество

Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой

Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Спорт-Экспресс 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное