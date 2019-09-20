Политика
ИзвестияТрамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана. Об этом он сказал в пятницу, 20 сентября, в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.
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Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Культура
Микки Рурк хочет быть похороненным на Украине
Рурк подчеркнул, что не хочет быть похороненным в США.
Live24 05:54
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Политика
Эксперты дали прогноз переговорам РФ и Украины по транзиту газа
Эксперты же сочли, что новая власть Киева способна решить проблему транзита российского газа через Украину и сможет договориться с российскими коллегами до того, как 1 января 2020 года истечет договор между "Газпромом" и "Нафтогазом".
РЕН ТВ вчера в 20:33
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Политика
МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну
Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.
ТАСС вчера в 10:53
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в грозненском ТЦ
Причиной пожара в торговом центре в Грозном, по предварительным данным, стал сбой в работе электросети.
Вечерняя Москва 11:23
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Игры
SEGA представила Total War Saga: Troy
Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
Inc-news.ru 07:22
Политика
Верховный суд Абхазии признал итоги выборов президента законными
Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК о признании итогов выборов президента Абхазии недействительными.
Евразия Daily 09:49
Шоу-бизнес
Деми Мур практиковала групповой секс с Эштоном Катчером
Актриса не смогла смириться с изменами мужа Звезда картин "Привидение" и "Стриптиз" Деми Мур недавно выпустила автобиографическую книгу.
WomanHit.ru 11:17
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru вчера в 04:37
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Спорт
Девять спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Накануне Юрий Ганус в интервью L'Equipe заявил, что ряду россиян проводились запрещенные переливания крови Девять российских спортсменов подали на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса в суд, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:07
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Общество
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.
РИА Новости 08:52
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12