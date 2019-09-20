Политика

ИзвестияИзвестияТрамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана. Об этом он сказал в пятницу, 20 сентября, в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.
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Трамп объявил о новых санкциях против Ирана и готовности США к войне

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Минфин США ввёл санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития

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Рурк подчеркнул, что не хочет быть похороненным в США.
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Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»

Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
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По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
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Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

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Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
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ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
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МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну

Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

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Названа предварительная причина пожара в грозненском ТЦ

Причиной пожара в торговом центре в Грозном, по предварительным данным, стал сбой в работе электросети.
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Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
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Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК о признании итогов выборов президента Абхазии недействительными.
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Девять спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Накануне Юрий Ганус в интервью L'Equipe заявил, что ряду россиян проводились запрещенные переливания крови Девять российских спортсменов подали на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса в суд, передает РИА Новости.
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Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

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