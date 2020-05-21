Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России. При этом, как передает Reuters, президент США отметил, что у него хорошие отношения с Москвой.

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

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