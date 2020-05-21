с чего всё началось

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.

США выходят из Договора по открытому небу

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