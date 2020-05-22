Политика
REGNUMТрамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. Об этом Трамп сказал журналистам сегодня, 21 мая. По словам Трампа, США больше не заинтересованы в этом договоре.
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Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 вчера в 02:47
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM 10:34
Здоровье
Плато по коронавирусу достигли Минск и Витебск, считает Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что два города в республике вышли на плато по коронавирусу.
Вестник Кавказа 07:02
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Evo-rus.com 14:36
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском 07:39
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Происшествия
СКР проверит информацию о «вспышке» коронавируса на станции скорой помощи
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
Кам 24 19:22
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Интернет
Huawei разработала «убийцу» поисковика Google
Китайская компания Huawei разработала полноценную альтернативу Google поисковику, сообщили в пресс-службе компании.
ФАН 11:43
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 19 мая в 03:38
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник 09:19
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Происшествия
На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч
Прокуратура в Сахалинской области выявила, что 14 сотрудников медучреждения не получили стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом пациентами на сумму более 400 тыс. рублей.
RT на русском 20:16
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновлённые купе и кабриолет E-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz разместила первые тизеры своих обновлённых кабриолета и купе E-Class.
Somanyhorses вчера в 05:12
Политика
Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс, где с 1 мая ослабили карантин вопреки решению правительства, Анатолий Бондаренко вел себя некорректно с самого начала карантина по коронавирусу, и назвал его бандитом.
РИА Новости вчера в 05:54
Наука
Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры
Израильские археологи во время раскопок подземелий Храмовой горы обнаружили целую серию крошечных подземных камер вблизи Стены Плача, предназначение которых пока остается загадкой.
Взгляд.ру вчера в 07:59
Игры
Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill
CyberSport.ru 09:12
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Происшествия
В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон
Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Общество
Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам
Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Экономика
Российская промышленность упала на 6,6% в апреле
За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
Ведомости 14:39