Политика

REGNUMREGNUMТрамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. Об этом Трамп сказал журналистам сегодня, 21 мая. По словам Трампа, США больше не заинтересованы в этом договоре.
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США выходят из Договора по открытому небу

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Комсомольская правда14:53

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