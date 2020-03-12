Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано с коронавирусом. Исключение из запрета сделано для Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Дональд Трамп запретил почти всем европейцам въезд в США

Коммерсантъ03:04

Акции «Аэрофлота» упали на 8,7% после запрета на въезд из Европы в США

РБК03:46

Трамп запретил въезд в США из Европы

РИА Новостивчера в 21:26

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Интерфакс00:30

Трамп уточнил детали введенного США запрета на въезд в страну из Европы

ТАССвчера в 23:46

Трамп пояснил введенный США запрет на въезд в страну из Европы

Газета.Ru01:40

Трамп запретил въезд из Европы в США из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество

В Петербурге задержали четверых политических активистов

Форпост Северо-Запад 03:10
Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Soccer.ru вчера в 19:43
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 28

В России выросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом – до 28, два новых случая заболевания выявили в Подмосковье, все заразившиеся посещали Италию, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:29
Общество

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Известия 01:34
Общество

«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские ученые

Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Портал Поиск вчера в 06:40
Футбол

Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом

Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, сделал первое заявление о своей болезни и состоянии.
Евро-футбол.ру вчера в 21:02
Музыка

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
РИА Новости 10 марта в 04:29
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела. Об этом "РИА Новостям" сообщили в окружном суде Гааги в Нидерландах.
Piter.tv 02:19
Игры

Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК

Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
ITZine.ru вчера в 11:17
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Российская газета вчера в 15:01
Общество

В 2021 году в России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

Напитки в маленьких бутылочках скорее всего исчезнут с российских прилавков в 2021 году.
Online47.ru 01:01
Здоровье

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест

Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Мой район (г. Москва) 10 марта в 05:54
Политика

Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
БИЗНЕС Online 03:23
Общество

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
Lenta.ru 03:44
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
Хоккей

Домашние матчи «Барыса» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей

Напомним, что во втором раунде Кубка Гагарина соперником «Барыса» станет «Сибирь». Первые матчи пройдут в Нур-Султане 17 и 19 марта.
Матч ТВ 03:09
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News вчера в 01:00
Общество

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС 03:20
Политика

Путин назвал отток капитала из страны незначительным

Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
News.ru 03:34
Энергетика

В Минэнерго ожидают возвращения цены на нефть к $45—55 за баррель

Мировые цены на нефть вернутся в диапазон $45—50 за баррель во втором полугодии 2020 года.
RT на русском 03:02
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra вчера в 13:37
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное