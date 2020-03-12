Политика
КоммерсантъТрамп объявил о запрете на въезд в США из Европы
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано с коронавирусом. Исключение из запрета сделано для Великобритании.
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Общество
В Петербурге задержали четверых политических активистов
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 28
В России выросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом – до 28, два новых случая заболевания выявили в Подмосковье, все заразившиеся посещали Италию, сообщает ТАСС.
Общество
«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские ученые
Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Футбол
Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом
Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, сделал первое заявление о своей болезни и состоянии.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела. Об этом "РИА Новостям" сообщили в окружном суде Гааги в Нидерландах.
Игры
Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК
Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
Общество
В 2021 году в России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках
Напитки в маленьких бутылочках скорее всего исчезнут с российских прилавков в 2021 году.
Здоровье
Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест
Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Политика
Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Хоккей
Домашние матчи «Барыса» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей
Напомним, что во втором раунде Кубка Гагарина соперником «Барыса» станет «Сибирь». Первые матчи пройдут в Нур-Султане 17 и 19 марта.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Политика
Путин назвал отток капитала из страны незначительным
Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Энергетика
В Минэнерго ожидают возвращения цены на нефть к $45—55 за баррель
Мировые цены на нефть вернутся в диапазон $45—50 за баррель во втором полугодии 2020 года.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.