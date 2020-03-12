Политика

ВедомостиВедомостиТрамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.
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США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса

РБКвчера в 21:26

Трамп уточнил детали введенного США запрета на въезд в страну из Европы

ТАССвчера в 23:46

США запретят въезд из Европы на 30 дней

RT на русскомвчера в 21:39

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:26

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Интерфакс00:30

Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Коммерсантъвчера в 21:15

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:14
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Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Путешествия

Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию

Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:36
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Армия и оружие

Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:00
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

В Конгрессе США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл, сообщает газета Politico.
Аргументы и Факты 00:30
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском вчера в 22:14
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Технологии

Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Что происходит вчера в 15:04
Кино

Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу

RuNews24.ru вчера в 09:54
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Авто

В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге.
Известия вчера в 05:31
Армия и оружие

В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

Танк Т-55, находящийся под управлением боевиков запрещенной в России террористической организации «Игил»*, был атакован вертолетом Ми-28Н с дистанции 5 500 метров.
Военное дело вчера в 02:33
Происшествия

Челябинского депутата арестовали по обвинению в мошенничестве

Калининский районный суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату райсобрания Алесе Субботиной, обвиняемой в мошенничестве.
ТАСС вчера в 07:56
Политика

Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс - Россия 10 марта в 04:56
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 10 марта в 04:04
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 19:39
Футбол

Симеоне: «У „Барселоны“ есть Месси, а у „Атлетико“ Облак»

В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак.
Евро-футбол.ру вчера в 20:49
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
ТАСС 10 марта в 22:14
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
REGNUM 10 марта в 21:59
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Новая газета вчера в 06:16
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
Энергетика

В Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть

Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
URA.Ru вчера в 17:11
Баскетбол

НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:05
Футбол

Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 10:51
Спорт

Губернатор Богомаз не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Большунов родился в Севском районе Брянской области, но родной край не смог предоставить ему условий для занятий лыжами на профессиональном уровне.
Брянская улица вчера в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
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