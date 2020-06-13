Политика
Газета.RuТрамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн". Он заявил, что США отказываются решать конфликты в других странах, "о которых многие даже не слышали".
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Обычно после таких заявлений и начинается…
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 14:06
с чего всё началось
США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте Белого дома.Фонтанка.Рувчера в 14:39
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Трамп: Американские солдаты не должны решать древние конфликты в далёких странах, мы не мировой жандарм!
Комсомольская правдавчера в 18:40
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Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
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Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»
В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
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Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
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Политика
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Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
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Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
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В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров.
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Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
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Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
В Свердловской области основатель Среднеуральского женского монастыря сообщил, что покинет церковь только, если его выгонит полиция.
Уральский меридиан 00:00
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Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
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Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
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Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
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Lenta.ru вчера в 17:01
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
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РИА Новости вчера в 10:35
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ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
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В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
РБК вчера в 13:59
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Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ
Двое заболевших коронавирусом выявлены по результатам новой волны тестирования игроков и персонала в клубах английской футбольной премьер-лиги сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 17:24
Футбол
Новый тренер «Локомотива» Марко Николич провел первую тренировку
Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич познакомился с командой и уже провел первую тренировку.
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Общество
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 50 пациентов.
Российская газета вчера в 16:24
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы
Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12