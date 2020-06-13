с чего всё началось

Обычно после таких заявлений и начинается…

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн". Он заявил, что США отказываются решать конфликты в других странах, "о которых многие даже не слышали".

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Армия и оружие Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 183

Политика Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына. 3

Общество Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП. 551

Религия Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции В Свердловской области основатель Среднеуральского женского монастыря сообщил, что покинет церковь только, если его выгонит полиция.

Общество В европейскую часть России придёт вторая волна тепла Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета. 24

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 749

Гаджеты Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.

Общество Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Политика Путин анонсирует «контр-гиперзвук» Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».

Происшествия В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. 68

Общество Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. 1,4K

Наука Палеонтологи нашли ходивших на двух лапах крокодилов Ученые из Квинслендского университета опубликовали исследование, согласно которому некоторые из древних крокодилов передвигались на двух лапах, сообщает издание «Газета.ру». 79

Спорт ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012 Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Футбол Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ Двое заболевших коронавирусом выявлены по результатам новой волны тестирования игроков и персонала в клубах английской футбольной премьер-лиги сообщается на сайте турнира.

Футбол Новый тренер «Локомотива» Марко Николич провел первую тренировку Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич познакомился с командой и уже провел первую тренировку.

Общество В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 50 пациентов. 766