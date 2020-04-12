Коронавирус
Российская газетаТрамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны. Последним стал Вайоминг, сообщает американский телеканал Foxnews. Это происходит впервые в истории США.
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Общество
Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет
Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru 11:02
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заказала свадебное платье за 15 миллионов рублей
Известная российская балерина Анастасия Волочкова заказала себе свадебное платье стоимостью около 15 миллионов рублей.
Актуальные Новости вчера в 15:02
Экономика
Как Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы
Вопрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM Китай даровал Белоруссии статус всестороннего стратегического партнёра и выделил многомиллиардные "связанные" кредитные линии.
REGNUM вчера в 14:36
Общество
Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае
Вероятность второй волны масштабной вспышки коронавирусной инфекции в Китае из-за завоза из других стран крайне низкая, считает главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань.
РИА Новости 23:00
Футбол
«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки
«Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.
Sports.ru 15:59
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Экономика
Эксперт Иванов рассказал, как российским IT-компаниям избежать монополизации
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов считает, что в сложившейся ситуации малым и средним отечественным IT-предприятиям можно рассчитывать только на помощь со стороны государства.
Экономика сегодня 23:05
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Наука
Испанские дельфины стали чаще болеть язвой желудка из-за червей-паразитов
Черви прикрепляются к стенкам желудка, из-за чего часто образуются язвы и формируется гранулематозная ткань.
N+1 03:52
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Общество
В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России
За последние сутки в Шанхае и в приграничной провинции Хэйлунцзян у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию, следует из сообщения местных властей.
РИА Новости 22:01
Общество
Самолет из Хабаровска вылетел в Сеул за россиянами
Самолет из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером.
ТАСС 23:29
Кино
Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»
News.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru вчера в 02:43
Космос
Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики
Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM 19:55
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Религия
Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан
Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда".
Москва 24 20:49
Здоровье
Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России.
Телепорт 04:28
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Здоровье
Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса
Врач сообщил, что периодически появляющаяся информация о том, что курение защищает от COVID-19, не соответствует действительности.
РБК 22:31