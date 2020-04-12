Коронавирус
Российская газетаТрамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны. Последним стал Вайоминг, сообщает американский телеканал Foxnews. Это происходит впервые в истории США.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Общество
Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
Здоровье
В Челябинской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса
Минздрав Челябинской области сообщает о шести новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
МедиаЗавод 08:42
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru 11:24
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Общество
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском 13:42
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 11:12
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Космос
Рогозин рассказал о задачах космонавтики по покорению планет
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в обновленных Основах госполитики в области космической деятельности содержится задача по освоению других планет.
Московский Комсомолец 19:28
Наука
Люди могут верить в ложные воспоминания
В ходе исследования, в котором участвовали 200 человек, ученые сделали выводы о том, что люди могут не отличать правдивую и навязанную другими информацию о них самих и о совершаемых ими поступках.
ToDay News Ufa 13:39
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Шоу-бизнес
«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue
Passion.ru 09 апреля в 17:55
Шоу-бизнес
Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в его адрес
Укупник ранее сообщил, что Бабкина "заразилась" коронавирусом нового типа в середине марта от Льва Лещенко.
Слово и Дело 20:35
Происшествия
В Амурской области две девочки ушли за вербой и не вернулись
В 01:15 сегодня ночью в ЕДДС поступило сообщение, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и до сих пор не вернулись домой, сообщается в аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ. ⠀ По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.
АСН24 20:19
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Происшествия
В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста
Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.
РИА Новости 20:40
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 09 апреля в 03:46
Здоровье
Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков
"Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.
РИА Новости 20:04
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
Политика
Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай
Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.
ТАСС 19:43
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47