Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны. Последним стал Вайоминг, сообщает американский телеканал Foxnews. Это происходит впервые в истории США.

Общество Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 2

Общество В Кремле допустили перенос парада Победы В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было. 779

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 36

Общество В работе Twitter произошел сбой Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,5K

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 62

Космос Рогозин рассказал о задачах космонавтики по покорению планет Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в обновленных Основах госполитики в области космической деятельности содержится задача по освоению других планет. 2

Наука Люди могут верить в ложные воспоминания В ходе исследования, в котором участвовали 200 человек, ученые сделали выводы о том, что люди могут не отличать правдивую и навязанную другими информацию о них самих и о совершаемых ими поступках.

Кино Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях» Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон. 4

Шоу-бизнес Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в его адрес Укупник ранее сообщил, что Бабкина "заразилась" коронавирусом нового типа в середине марта от Льва Лещенко.

Происшествия В Амурской области две девочки ушли за вербой и не вернулись В 01:15 сегодня ночью в ЕДДС поступило сообщение, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и до сих пор не вернулись домой, сообщается в аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ. ⠀ По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.

Происшествия В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 161

Здоровье Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков "Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин. 3

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 243

Политика Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.