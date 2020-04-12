Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны. Последним стал Вайоминг, сообщает американский телеканал Foxnews. Это происходит впервые в истории США.

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

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