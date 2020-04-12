Коронавирус
Российская газетаТрамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны. Последним стал Вайоминг, сообщает американский телеканал Foxnews. Это происходит впервые в истории США.
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Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости 05:55
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19
За сутки в Новосибирской области было зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 02:55
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии увеличилось до 61. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 09 апреля в 22:59
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Общество
Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Наука
Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором
Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 вчера в 09:29
Хоккей
Хоккеист Задоров пожалел россиян, живущих хуже США
Хоккеист НХЛ Никита Задоров посочувствовал россиянам, которым приходится «выживать» в российских реалиях.
News.ru 16:57
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости вчера в 16:33
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 19:13
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
Происшествия
Ночью в Приамурье искали двух девочек
В поселке Серышево сегодня ночью искали двух девочек 7 и 9 лет. Дети отправились за вербой, но домой так и не вернулись.
ИА Порт Амур 21:48
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU вчера в 02:21
Общество
В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом, 97 из них - ввозные, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:11
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Хоккей
«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство
Михаил Татаринов Родился 16 июля 1966 года в Ангарске. Защитник, заслуженный мастер спорта. Начинал карьеру в киевском «Соколе» (1983-86).
Спорт-Экспресс вчера в 12:15
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия
В Улан-Удэ гражданина Монголии с температурой увезли в «инфекционку»
Минздрав Бурятии сообщает, что пассажира, согласно алгоритму, увезли в «инфекционку» и взяли тест на коронавирус.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:23
Здоровье
РКБ Уфы усилили заместителем с опытом работы в медицине катастроф
Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил сегодня на брифинге, что должность заместителя главврача РКБ занял бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов — «опытный специалист с опытом работы в горячих точках, в области медицины катастроф».
Коммерсантъ Уфа 05:16
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Футбол
«Если „МЮ“ дома проигрывал, добавляли пять минут, если выигрывал – максимум две»: Манчини рассказал, как работал «Ферги-тайм»
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини поговорил о таком понятии, как «Ферги-тайм».
Евро-футбол.ру 16:40
Общество
Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске
Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com 10:10
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском 16:47
Общество
Масштабную дезинфекцию проведут в Москве
Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Москва 24 01:27
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Происшествия
В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 вчера в 10:06