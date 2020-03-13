Политика
РИА НовостиТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".
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Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Происшествия
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Гаджеты
Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Футбол
Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву
Москва, 13 марта 2020, 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Автоспорт
Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако
В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Здоровье
Врачи назвали смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Российские медики назвали четыре таких смертельно опасных заболеваний. Кроме сложностей в диагностике, их также очень трудно лечить.
Общество
Польша полностью закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
По словам польского премьер-министр Матеуша Моравецкого, Польша полностью закрывает границы для иностранцев, которые «могут стать рассадником коронавируса» в стране.
Общество
Дерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Единоборства
Турнир Bellator 241 отложен из-за коронавируса
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
Шоу-бизнес
31-летний рэпер ST впервые стал отцом
Сегодня утром рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный по псевдониму ST, и модель Ассоль Васильева впервые стали родителями.
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» раскрыл степень его готовности
Nord Stream 2 AG заявляет, что имеет необходимые средства для реализации "Северный потока - 2". Об этом в четверг сообщает ФАН.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Гороскоп на четверг, 12 марта: что советуют звезды
Звезды советуют Львам сегодня не браться за глобальные дела.
Общество
У жены Трюдо обнаружили коронавирус
Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Энергетика
Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле
Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.