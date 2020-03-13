Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".
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с чего всё началось
Это решение, как отмечает
 Bloomberg, позволит федеральным властям увеличить финансирование на борьбу с вирусом, в частности, оказать поддержку штатам и муниципалитетам, уже пострадавшим от вспышки заболевания.
Snob.ru15:35

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Коронавирус в США: зараженных уже более 2 тысяч

Вести.Ru21:21

Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАСС15:34

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

RT на русском15:34

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

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Трамп объявил общенациональный режим ЧС в США

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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

РИА Новости15:35

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

РБК16:20
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