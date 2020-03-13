с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Авто Минивэн Buick GL8 Avenir получил серийную четырёхместную версию Третье поколение минивэна Buick GL8 почти сразу после выхода в 2016-м получило богатую вариацию Avenir с отделкой интерьера из «высококачественной североамериканской бычьей кожи», раздельными креслами второго ряда и галёркой на троих.

Экономика Назван очаг возможного финансового кризиса Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.

Здоровье В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России "55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.

Политика Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Футбол На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.

Авто Появилась информация о новом Chevrolet Niva Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.