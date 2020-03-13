Политика
РИА НовостиТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".
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с чего всё началось
Это решение, как отмечает Bloomberg, позволит федеральным властям увеличить финансирование на борьбу с вирусом, в частности, оказать поддержку штатам и муниципалитетам, уже пострадавшим от вспышки заболевания.Snob.ru15:35
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Культура
Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»
В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Кино
Сломанные судьбы: что случилось с актерами «Убойной силы»
Сериал «Убойная сила» сломал судьбы некоторых актеров, которые в нем играли.
Происшествия
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута
В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Авто
Минивэн Buick GL8 Avenir получил серийную четырёхместную версию
Третье поколение минивэна Buick GL8 почти сразу после выхода в 2016-м получило богатую вариацию Avenir с отделкой интерьера из «высококачественной североамериканской бычьей кожи», раздельными креслами второго ряда и галёркой на троих.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Политика
В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»
Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Общество
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО
Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Здоровье
В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России
"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Политика
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Общество
В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Политика
Посольство РФ призвало США отказаться от конфронтации на фоне пандемии
Российское посольство призвало Соединенные Штаты к совместной борьбе с пандемией коронавируса, а не конфронтации и обострению двусторонних отношений.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Технологии
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Общество
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Здоровье
В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано
Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
Общество
Баржа «Фортуна» провела учения по достройке «Северного потока-2»
Очень возможно, что баржа продолжит строительство «Северного потока-2» в паре с нашим судном-трубоукладчиком «Академик Черский», который уже полным ходом идет на Балтику из дальневосточной Находки.