Политика
Lenta.ruТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Биатлон
Херрманн выиграла спринт в Контиолахти, Куклина — седьмая
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая седьмое место с чистой стрельбой.
Здоровье
Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса
Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.
Игры
CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»
Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Бердников назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Общество
ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
Новый режим работы продлится с 16 марта до 12 апреля, сотрудники штаб-квартиры смогут работать из дома, если их физическое присутствие на рабочем месте не является необходимым.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Кино
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Кино
В Петербурге стартует Фестиваль ирландского кино
В Северной столице 13 марта стартует 13-й фестиваль ирландского кино.
Армия и оружие
Российские силы ПВО не допустили за неделю нарушения границ России
Российские силы противовоздушной обороны не допустили за прошедшую неделю нарушения государственной границы РФ иностранными летательными аппаратами.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Политика
Киев признал взятые в рамках «Минска» обязательства
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.