Здоровье Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

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Общество ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу Новый режим работы продлится с 16 марта до 12 апреля, сотрудники штаб-квартиры смогут работать из дома, если их физическое присутствие на рабочем месте не является необходимым.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Финансы Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.

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Происшествия В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов 27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.

Политика Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.

Экономика Назван очаг возможного финансового кризиса Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.