Политика
ИнтерфаксТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
Американский лидер указал, что власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. "Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", - сказал Трамп.
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Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Космос
SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink
SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса для легких
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Происшествия
Адвокат заявил о передаче дела об убийстве Дорофеева в Москву
Дело об убийстве знакомого фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Артема Дорофеева передали из управления Следственного комитета по Рязанской области в центральный аппарат СК.
Политика
Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Политика
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов
Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Общество
В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок
"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Хоккей
«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
Гаджеты