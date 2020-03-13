Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Американский лидер указал, что власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. "Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", - сказал Трамп.
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Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение на территории США в связи с распространением коронавируса

Эхо Москвы02:00

Распространение коронавируса: последние данные

Вести.Ru01:51

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 16:18

Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАССвчера в 15:34

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

РБКвчера в 16:20

Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе

РИА Новостивчера в 22:31

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Космос

SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink

SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Telesputnik.ru 11 марта в 11:35
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец вчера в 09:23
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
РИА Новости вчера в 20:11
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
РИА Новости 11 марта в 14:23
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Происшествия

Адвокат заявил о передаче дела об убийстве Дорофеева в Москву

Дело об убийстве знакомого фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Артема Дорофеева передали из управления Следственного комитета по Рязанской области в центральный аппарат СК.
РБК 12 марта в 10:02
Политика

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Lenta.ru 12 марта в 05:12
Политика

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
РИА Новости 02:11
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Газета.Ru 02:31
Единоборства

Нурмагомедов ответил на сообщения о возможной отмене боя с Фергюсоном

РБК вчера в 07:28
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском вчера в 05:53
Общество

В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:28
Путешествия

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 02:10
Футбол

Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Чемпионат вчера в 17:57
Хоккей

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Горобзор.ру 11 марта в 12:43
Экономика

«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях

Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
ТАСС 12 марта в 23:25
Гаджеты

Samsung PIFF: наступает новое поколение дисплеев для смартфонов

Live24 вчера в 08:10
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