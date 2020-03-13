Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Американский лидер указал, что власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. "Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", - сказал Трамп.
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Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАСС15:34

В США объявлена чрезвычайная ситуация

Tochka Zрения16:28

Трамп объявил общенациональный режим ЧС в США

Эхо Москвы15:51

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Интерфакс16:18

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

РИА Новости15:35

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

РБК16:20

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

RT на русском15:34
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Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
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Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

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В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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