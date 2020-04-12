Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Известия00:59

CNN: в США одобрили декларацию о чрезвычайной ситуации во всех штатах

ТАССвчера в 18:15

Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех штатах США

RT на русскомвчера в 20:57

В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах

Коммерсантъвчера в 19:56

Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

РБКвчера в 18:58

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

РИА Новостивчера в 21:42

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Российская газетавчера в 18:00
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Общество

В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом

За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:05
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса

Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
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Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
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Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
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Происшествия

В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
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Общество

Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
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Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Футбол

Чичарито не понимает, почему футболистам платят больше, чем медикам

В голове не укладывается, почему на спортсменов тратят огромные деньги, а на работников медицины не могут найти средства.
ГЛАС.RU 04:03
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Общество

ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
Интерфакс вчера в 17:42
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Политика

Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус

В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило две тысячи

Всего на стационарном лечении находятся более 2 тысяч человек. В Минздраве отмечают, что большинство зараженных легко переносят болезнь.
Live24 вчера в 08:04
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Наука

Основной инстинкт: почему кошки не ладят с собаками

Начать стоит с того, что у кошек и собак совершенно разное социальное поведение.
Популярная механика 02:18
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
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Кино

Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии

Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета 10 апреля в 05:31
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Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС вчера в 05:30
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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