Политика
РИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество
В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:05
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса
Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии
Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Футбол
Чичарито не понимает, почему футболистам платят больше, чем медикам
В голове не укладывается, почему на спортсменов тратят огромные деньги, а на работников медицины не могут найти средства.
ГЛАС.RU 04:03
Общество
ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия
В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
Интерфакс вчера в 17:42
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило две тысячи
Всего на стационарном лечении находятся более 2 тысяч человек. В Минздраве отмечают, что большинство зараженных легко переносят болезнь.
Live24 вчера в 08:04
Наука
Основной инстинкт: почему кошки не ладят с собаками
Начать стоит с того, что у кошек и собак совершенно разное социальное поведение.
Популярная механика 02:18
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета 10 апреля в 05:31
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru вчера в 11:24
Происшествия
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла
По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС вчера в 05:30
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55