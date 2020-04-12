с чего всё началось

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter. По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек.

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 158

Общество МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции «В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter. 26

Общество Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. 160

Политика Песков рассказал об интенсивности графика Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно. 156

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,3K

Общество Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. 190

Энергетика Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая. 1K

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег». 37

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 4,2K

Технологии В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.

Технологии YouTube адаптировал свой сайт для планшетов Сейча планшеты позволяют просматривать всё больше сайтов в удобном формате, так что и YouTube улучшил собственную веб-версию. 1

Общество Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима. 11

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. 45

Культура BTS даст онлайн-концерт для поклонников Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.