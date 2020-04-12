Политика
РИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter. По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек.
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с чего всё началось
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.РИА Новостивчера в 21:42
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина
Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru вчера в 09:57
Политика
Песков рассказал об интенсивности графика Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции
В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM 10 апреля в 07:25
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать продавцам цветов и адвокатам
Сегодня, 12 апреля, губернатор Свердловской области расширил список организаций, которым разрешено работать в режим самоизоляции.
Уральский меридиан 07:06
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
На следующей неделе москвичей ожидает резкое похолодание.
Вечерняя Москва 05:53
Технологии
В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin
Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Технологии
YouTube адаптировал свой сайт для планшетов
Сейча планшеты позволяют просматривать всё больше сайтов в удобном формате, так что и YouTube улучшил собственную веб-версию.
3DNews 03:41
Происшествия
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру
При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Армия и оружие
В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием
Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
News.ru 06:08
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна вчера в 02:04
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.
Известия вчера в 13:24
Политика
Немецкий журналист призвал Германию налаживать отношения с Россией
По мнению Морица Эндерса, пора уже начинать "строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу", которая, возможно, станет "опорой для мира в Европе".
Политика Сегодня 02:52
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
RT на русском 07:01
Культура
BTS даст онлайн-концерт для поклонников
Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
Здоровье
Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии
Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 01:15
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч
За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
Эхо Москвы 05:30
Армия и оружие
Беспилотный комплекс разведки А1-СМ «Фурия» принят на вооружение ВСУ
Приказом Министерства обороны Украины № 115 от 09.04.2020 по результатам успешных государственных испытаний Беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1 – СМ "Фурия" официально принят на вооружение Вооруженных Сил Украины - говорится на сайте компании.
Военное обозрение 02:22
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41