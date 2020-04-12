Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter. По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек.
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Трамп объявил режим масштабного бедствия из-за коронавируса во всех штатах США

RT на русском05:33

Режим «масштабного бедствия» впервые объявлен на всей территории США

REGNUM01:16

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Российская газетавчера в 18:00

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

РИА Новостивчера в 21:42

Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

РБКвчера в 18:58

CNN: в США одобрили декларацию о чрезвычайной ситуации во всех штатах

ТАССвчера в 18:15

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Известия00:59
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Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
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Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек

Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Общество

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
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Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
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Футбол

Одион Игало: «„МЮ“ снова станет великим, когда Погба, Бруну и Рэшфорд будут играть вместе»

«МЮ» снова станет великим и будет побеждать в каждом туре. Погба – отличный игрок, для меня будет честью играть с ним.
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Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.
Sudostroenie.info 10 апреля в 07:59
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Гаджеты

Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake

В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
iXBT.com 05:40
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Культура

Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости вчера в 03:52
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Здоровье

Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Интерфакс 05:35
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Общество

Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 15 тысяч человек

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в целом по стране составил почти 2200 человек. Данные о новых заражениях поступали из 52 регионов.
Эхо Москвы 05:01
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Экономика

Власти представили план помощи застройщикам жилья

Государственная компания «Дом.РФ» разработала пакет мер для поддержки жилищного строительства, рассказал на онлайн-пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.
РБК 09 апреля в 12:29
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
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Экономика

Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в Москве

Введение в Москве с понедельника, 13 апреля, пропускного режима в связи с распространением коронавируса отразится на всех отраслях экономики столицы, считают эксперты, опрошенные «Известиями».
Известия 10 апреля в 20:16
Общество

Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России

В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Политика

Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом.
Российская газета 02:48
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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Происшествия

Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области

В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
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Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
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В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
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