Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп оценил необходимость защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
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Трамп заявил, что не понимает, почему США должны защищать Германию от России

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Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

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Трамп объяснил причину сокращения военного присутствия США в Германии

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Трамп задался вопросом, зачем защищать Германию от России

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Трамп: Германия слишком долго выделяла мало средств на оборону

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Трамп привёл новый аргумент в пользу вывода войск из Германии

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Трамп назвал причину вывода войск из Германии

Взгляд.ру10:29
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
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Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%

Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
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Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
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Гаджеты

Sony запустила линейку телевизоров специально для PS5

МИТ 14:53
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Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news 19:06
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Политика

Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов

Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
Lenta.ru 21:29
Общество

В Мекке паломников отправили на карантин накануне хаджа

Российская газета вчера в 23:40
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Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
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Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Российская газета 20:31
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
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Происшествия

Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Zabnews.ru 21:35
Технологии

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
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Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
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Транспорт

Губернаторская проверка: Василий Орлов проехал по дорожным стройкам Благовещенска

Глава региона проконтролировал и ход работ на Калинина - одной из самых проблемных улиц этой дорожной кампании.
Вести - Амурская область 20:47
Политика

Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта «Миротворец»

Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщается на странице сайта в Facebook.
РИА Новости 14:29
Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31
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Общество

Голикова заявила о запуске производства вакцины от COVID-19 в сентябре

Запуск в промышленное производство вакцины от коронавируса от Центра имени Гамалеи начнется в сентябре.
Известия 07:25
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Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
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Лукашенко провел совещание с перебинтованной рукой

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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон.
Evo-rus.com 13:24
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За сутки Grounded возглавила список самых продаваемых игр в Steam

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Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
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Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
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Космос

NASA запустит в атмосферу воздушный шар размером с футбольное поле

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Долгожданное обновление Intel Core началось с логотипов

Существующие логотипы процессоров Intel Core действительно кажутся несколько устаревшими — они имитируют объём и активно используют градиенты.
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Санчо хочет перейти в «Ливерпуль» вместо «Манчестер Юнайтед»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет перейти в «Ливерпуль» вместо «Манчестер Юнайтед».
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