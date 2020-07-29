Политика
РБКТрамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
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Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела? Кроме того, Германия весьма просрочила свою пошлину 2% в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ 20:46
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Экономика
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Ведомости вчера в 09:51
Экономика
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Коммерсантъ 18:50
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
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Lenta.ru 12:51
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Газета.Ru 21:35
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия 22:27
Кино
Национальная молодежная кинопремия приглашает липчан к участию
С 23 июля по 15 сентября 2020 года пройдет первый этап Национальной молодежной кинопремии, в ходе которого молодые режиссёры могут подать заявку и загрузить свою работу на конкурс.
Липецкое время вчера в 10:52
Общество
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Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
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Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
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Газета.Ru 16:36
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46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
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Вместо отравленных деревьев в Чите высадят около 1 тысячи саженцев
Около 1 тысячи деревьев планируют посадить в Чите взамен отравленных насаждений вблизи рекламных конструкций.
Забайкальский рабочий 22:52
Космос
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Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
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