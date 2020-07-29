Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела? Кроме того, Германия весьма просрочила свою пошлину 2% в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!

Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.

Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

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