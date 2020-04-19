Политика
Lenta.ruТрамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.ТАССвчера в 19:15
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Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
Происшествия
В Канаде задержали мужчину, стрелявшего по людям
Полиция канадской провинции Новая Шотландия заявила, что задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
РИА Новости 12:52
Футбол
Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты на 4 месяца
Официальный сайт футбольного клуба Рома сообщил о том, что игроки и тренеры клуба приняли решение отказаться от заработной планы на четыре месяца из-за того, что сезон был прерван пандемией коронавируса.
Советский спорт 11:58
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.
Известия 10:52
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Здоровье
Специалисты Минздрава прибыли в Коми для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа специалистов Минздрава России во главе с заместителем министра Олегом Гридневым прибыла в республику Коми в рамках помощи региону в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил врио главы республики Владимир Уйба 19 апреля в ежедневном видеообращении к жителям Коми.
ИА Красная Весна 12:42
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Экономика
Самый богатый депутат Заксобрания стал беднее на 23 процента
Гендиректор ОАО «Восход» — КРЛЗ Николай Шмаков по итогам 2019 года остался самым состоятельным депутатом Законодательного собрания Калужской области.
Kaluga24.tv 08:53
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Здоровье
В Минздраве рассказали о лечении больных коронавирусом
Все заболевшие коронавирусом в РФ получают необходимое лечение, а также находятся под контролем врачей.
FlashNord 11:10
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Общество
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
Gazeta.SPb 01:24
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
Properm.ru 04:03
Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10