Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.
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Дональд Трамп
Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 18:23

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