Политика
RT на русскомТрамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.
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Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 18:23
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Общество
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Общество
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Lenta.ru вчера в 16:14
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Газета.Ru вчера в 20:16
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НТВ 17 апреля в 10:26
Политика
Китай представил первый самолет MA700
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NewInform вчера в 06:14
Наука
Создана солнечная батарея с рекордным КПД
Как сообщает журнал Nature Energy, команда из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (США) добилась того, что их аккумуляторы показали КПД 39,2% при естественном освещении и 47,1% под сконцентрированными солнечными лучами.
News.ru вчера в 09:25
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Lenta.ru 03:57
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Как сообщает ToDay News Ufa, главврач Англии Крис Уитти назвал факторы, существенно увеличивающие риск заражения коронавирусом и смерти от него.
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Культура
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
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Не прошедший регистрацию в России препарат из Китая гидроксихлорохин разрешен для лечения пациентов с коронавирусом.
TV BRICS вчера в 10:52
Общество
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Экономика
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Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
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Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
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Коммерсантъ 17 апреля в 04:22