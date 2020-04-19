Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой.

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