Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.
ТАССвчера в 19:15

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Трамп отметил «хорошие отношения» с Россией на фоне эпидемии COVID-19

РЕН ТВ05:02

Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Россией и назвал Путина джентльменом

URA.Ruвчера в 19:12

Трамп оценил отношения США с Россией

RT на русскомвчера в 20:14

Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы

РБКвчера в 19:38

Трамп оценил отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 19:32

Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

ТАССвчера в 19:15

Трамп сказал, что не видит причин для разногласий с Москвой

Комсомольская правда02:53
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Здоровье

Перинатальный центр в Якутске закрыли на карантин по коронавирусу

Читайте такжеВласти Крыма закрывают на карантин ПНИ в Красногвардейске Информацию о закрытии перинатального центра на санацию с 19 апреля по 3 мая подтвердили в региональном Минздраве.
Общественное телевидение России 13:48
Общество

Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Реальное время 00:50
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Экономика

Глава ВТБ сообщил о возможных сроках выхода из карантина

Поиск баланса для восстановления производства надо будет искать через два месяца карантина, введенного из-за коронавируса, сообщил 20 апреля глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
ИА Красная Весна 19:00
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Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
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Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
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Футбол

«Барселона» может играть без зрителей до февраля 2021 года

Soccer.ru 15:09
Экономика

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
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Общество

Рогозин назвал многоразовые ракеты невыгодными

Lenta.ru 14:44
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
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Происшествия

В Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина

Известного фотографа и художника Санкт-Петербурга Сергея Семкина жестоко избили во дворе его дома на Пяти углах.
Gazeta.SPb 19:18
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Экономика

Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на что надеяться малообеспеченным

На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

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Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США

Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
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Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
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ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие в ДНР

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В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы.
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