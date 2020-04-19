Политика
RT на русскомТрамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.ТАССвчера в 19:15
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Перинатальный центр в Якутске закрыли на карантин по коронавирусу
Читайте такжеВласти Крыма закрывают на карантин ПНИ в Красногвардейске Информацию о закрытии перинатального центра на санацию с 19 апреля по 3 мая подтвердили в региональном Минздраве.
Общественное телевидение России 13:48
Общество
Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Реальное время 00:50
Экономика
Глава ВТБ сообщил о возможных сроках выхода из карантина
Поиск баланса для восстановления производства надо будет искать через два месяца карантина, введенного из-за коронавируса, сообщил 20 апреля глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
ИА Красная Весна 19:00
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
Рогозин назвал многоразовые ракеты невыгодными
Lenta.ru 14:44
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Происшествия
В Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина
Известного фотографа и художника Санкт-Петербурга Сергея Семкина жестоко избили во дворе его дома на Пяти углах.
Gazeta.SPb 19:18
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Экономика
Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на что надеяться малообеспеченным
На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
Коммерсантъ 17:40
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Происшествия
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Хоккей
Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США
Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
ИА Красная Весна 19:01
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
Российская газета вчера в 19:43
Армия и оружие
ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки 4 раза открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 03:43
Происшествия
Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом
В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы.
Газета.Ru 10:32
Кино
В Сети появился трейлер сериала «О дивный новый мир» с Деми Мур
Salt Mag 17 апреля в 07:00