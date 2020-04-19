Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.
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Трамп отметил «хорошие отношения» с Россией на фоне эпидемии COVID-19

РЕН ТВ05:02

Трамп оценил отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 19:32

Трамп оценил отношения США с Россией

RT на русскомвчера в 20:14

Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы

РБКвчера в 19:38

Трамп сказал, что не видит причин для разногласий с Москвой

Комсомольская правда02:53

Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

ТАССвчера в 19:15

Трамп: у США и России сложились хорошие отношения

Коммерсантъвчера в 18:56
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Политика

Назначен новый председатель правительства Камчатского края

Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу по распоряжению Солодова посты заместителей председателя правительства покинули Владимир Пригорнев - он отвечал за социальную политику, Марина Суббота, курировавшая экономический блок, и Юрий Зубарь, отвечавший за дорожное хозяйство.
ТАСС 20:13
Экономика

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
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Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
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Происшествия

Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
Газета.Ru 20:37
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Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
2K
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Наука

Создан новый метод хранения водорода и метана для топливных элементов

Испытав адсорбционные способности нового материала, команда исследователей выяснила, что при давлении в 100 атмосфер и температуре в -3 °C он способен хранить до 0,5 грамма водорода на грамм собственной массы.
Индикатор 17 апреля в 04:41
5
Общество

Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье

Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
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Политика

Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
24
Политика

Путин продлил действие паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
572
Политика

Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru 20:31
3
Экономика

Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах).
РБК 09:07
2K
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Гаджеты

Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона

Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews 12:05
Политика

Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
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Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru 14:02
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
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Футбол

Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram

МК-Спорт 11:13
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Религия

В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

OAnews вчера в 06:58
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Футбол

Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского "Спартака".
Газета.Ru 17:46
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Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Известия 03:16
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Футбол

Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество

Власти объяснили, почему не вводят режим ЧС в Бурятии

Власти республики сообщили, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС.
Информ Полис online 05:40
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