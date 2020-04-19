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Происшествия Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции. 27

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 2K

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Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 65

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