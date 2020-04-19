Политика
RT на русскомТрамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Назначен новый председатель правительства Камчатского края
Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу по распоряжению Солодова посты заместителей председателя правительства покинули Владимир Пригорнев - он отвечал за социальную политику, Марина Суббота, курировавшая экономический блок, и Юрий Зубарь, отвечавший за дорожное хозяйство.
ТАСС 20:13
Экономика
Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов
Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Происшествия
Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло
По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
Газета.Ru 20:37
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Наука
Создан новый метод хранения водорода и метана для топливных элементов
Испытав адсорбционные способности нового материала, команда исследователей выяснила, что при давлении в 100 атмосфер и температуре в -3 °C он способен хранить до 0,5 грамма водорода на грамм собственной массы.
Индикатор 17 апреля в 04:41
Общество
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Политика
Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
Политика
Путин продлил действие паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Политика
Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru 20:31
Экономика
Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах).
РБК 09:07
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Гаджеты
Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона
Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews 12:05
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru 14:02
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews вчера в 06:58
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»
Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского "Спартака".
Газета.Ru 17:46
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Известия 03:16
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество
Власти объяснили, почему не вводят режим ЧС в Бурятии
Власти республики сообщили, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС.
Информ Полис online 05:40