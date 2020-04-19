Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

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