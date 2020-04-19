Политика
Lenta.ruТрамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.ТАССвчера в 19:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
В Бельгии жителям вместо масок раздадут материалы для их создания
В Бельгии местные Власти решили не раздвать бесплатно маски населению на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 15:38
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Здоровье
Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома
Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома.
Фонтанка.Ру 13:29
Наука
Российский вирусолог оценил слова ученого из Китая о коронавирусе
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
РИА Новости 10:20
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус 14:15
Общество
Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино
Урал-пресс-информ 12:33
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Происшествия
У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Экономика
МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Авто
УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 апреля в 01:10
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47