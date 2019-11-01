Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента. Об этом он написал в своем Twitter. "Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" — сказал Трамп.
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«Величайшая охота на ведьм!»: Трамп отреагировал на резолюцию о своем импичменте

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