Политика
Газета.RuТрамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента. Об этом он написал в своем Twitter. "Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" — сказал Трамп.
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«Величайшая охота на ведьм!»: Трамп отреагировал на резолюцию о своем импичменте
Комсомольская правда20:17
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