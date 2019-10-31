Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента. "Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" — написал Трамп в твиттере.
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Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

РИА Новости16:50

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Газета.Ru17:15

Демократы запустили новый этап импичмента Трампа

Ведомости11:59

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В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

RT на русском11:48

Трамп отреагировал на голосование по импичменту в конгрессе

РБК15:43
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