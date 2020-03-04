Политика
Lenta.ruТрамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»
Президент США Дональд Трамп восхитился результатами бывшего вице-президента Джо Байдена на праймериз в «супервторник». Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.
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Космос
У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца
Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк вывезли из России
В середине января Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение. После этого актриса жила в своем доме.
Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части.
Происшествия
Десять жителей Иркутска отравились салатом из супермаркета
Десять человек отравились в Иркутске после того, как отведали купленный в одной торговой сети салат, начата доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по области.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы
Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает.
Общество
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Политика
На Украине назначили нового министра обороны
Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
Минтруд готовит реформу оплаты отпусков и больничных
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Авто
Geely для беспилотных машин создаст спутники
Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
Общество
На кроссовках Puma нашли изображение Гоголя и Гитлера
Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
Общество
Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец MMA Александр Емельяненко принесли извинения генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки за оскорбления.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году
Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.
Космос
Ученый КФУ прокомментировал сведения об опасности вирусов из космоса
Российский учёный Олег Гусев из Казанского университета прокомментировал сведения о влиянии космической инфекции, опровергнув мнение американского коллеги.
Здоровье
Fox News: возможные распространители коронавируса — паломники и бездомные
Как сообщает американский телеканал Fox News, возможными распространителями коронавируса являются религиозные паломники, а также бездомные.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Футбол
У матери Криштиану Роналду случился инсульт
65-летнюю мать Криштиану Роналду доставили сегодня, 3 марта, в больницу из-за плохого самочувствия.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка Англии
"Манчестер Сити" и "Лестер" завоевали путевки в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.
Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.