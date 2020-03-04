Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»

Президент США Дональд Трамп восхитился результатами бывшего вице-президента Джо Байдена на праймериз в «супервторник». Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Трамп назвал впечатляющим возвращением результаты Байдена на праймериз в «супервторник»

ТАСС14:12

Трамп назвал «невероятным возвращением» результаты Байдена на праймериз

РБК15:58

Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»

Газета.Ru14:39

Трамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»

Lenta.ru17:07

Трамп оценил «возвращение» Байдена

Взгляд.ру15:30

Трамп назвал «отличным возвращением» успех Байдена в «супервторник»

Интерфакс19:03

«Супервторник» определил потенциального соперника Трампа в борьбе за кресло президента США

Народные новости10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Космос

У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца

Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Научная Россия 02:32
Политика

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк вывезли из России

В середине января Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение. После этого актриса жила в своем доме.
Амур.инфо вчера в 02:32
Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Коммерсантъ 18:43
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части.
Газета.Ru 18:38
Происшествия

Десять жителей Иркутска отравились салатом из супермаркета

Десять человек отравились в Иркутске после того, как отведали купленный в одной торговой сети салат, начата доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по области.
РИА Новости 05:19
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Политика

Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы

Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает.
Эхо Москвы 19:04
Общество

Туристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Коммерсантъ 17:34
Политика

На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
RT на русском 13:05
Политика

Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Интерфакс 10:24
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru 12:12
Общество

Минтруд готовит реформу оплаты отпусков и больничных

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru 19:11
Авто

Geely для беспилотных машин создаст спутники

Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
32CARS.ru 02:43
Общество

На кроссовках Puma нашли изображение Гоголя и Гитлера

Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
News.ru 02:41
Общество

Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец MMA Александр Емельяненко принесли извинения генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки за оскорбления.
Телеканал 360° 14:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Политика

Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году

Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.
Rusvesna.su 02:41
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК 18:51
Космос

Ученый КФУ прокомментировал сведения об опасности вирусов из космоса

Российский учёный Олег Гусев из Казанского университета прокомментировал сведения о влиянии космической инфекции, опровергнув мнение американского коллеги.
Актуальные Новости 01:53
Здоровье

Fox News: возможные распространители коронавируса — паломники и бездомные

Как сообщает американский телеканал Fox News, возможными распространителями коронавируса являются религиозные паломники, а также бездомные.
Московский Комсомолец 18:55
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости 09:03
Футбол

У матери Криштиану Роналду случился инсульт

65-летнюю мать Криштиану Роналду доставили сегодня, 3 марта, в больницу из-за плохого самочувствия.
Комсомольская правда вчера в 08:18
Футбол

«Манчестер Сити» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Лестер" завоевали путевки в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 16:52
Музыка

Ани Лорак презентовала клип на новую песню

Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 08:30
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное