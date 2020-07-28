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Ведомости
Ведомости

Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный

Президент США Дональда Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля. Об этом американский президент сообщил на пресс-конференции в Белом доме.В источнике
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РБК

Трамп счел разговор с Путиным очень продуктивным

РБК18:31
Коммерсантъ

Трамп назвал «очень продуктивным» недавний разговор с Путиным

Коммерсантъ18:03
Газета.Ru

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Газета.Ruвчера в 16:14
Известия

Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными

Известиявчера в 16:32
RT на русском

Трамп оценил переговоры с Путиным

RT на русскомвчера в 16:20
ТАСС

Трамп считает очень продуктивным свой недавний телефонный разговор с Путиным

ТАССвчера в 16:19
Lenta.ru

Трамп рассказал о «продуктивных» переговорах с Путиным

Lenta.ru17:19

Как коронавирус вызывает потерю обоняния

Группой ученых во главе с нейробиологами из Гарвардской Медицинской школы опубликована научная работа, в которой специалисты ответили на вопрос, почему при инфицировании коронавирусом пропадает обоняние.
МедиаПоток25 июля в 07:38
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новостивчера в 08:47
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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28 июля в России отмечается день Крещения Руси

Праздник установлен в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила русская православная церковь.
ГТРК Калуга02:15
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