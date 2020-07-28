Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный
Смотрите также
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа
Как коронавирус вызывает потерю обоняния
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
28 июля в России отмечается день Крещения Руси
Шведов поразила российская подлодка
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи
Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Президент США Дональда Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля. Об этом американский президент сообщил на пресс-конференции в Белом доме.В источнике
Подробнее о событии