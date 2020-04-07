Президент США Дональд Трамп не исключил, что США вслед за ОПЕК+ в случае необходимости примут решение о сокращении добычи нефти.

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Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс». Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.

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