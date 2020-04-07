Общество
Lenta.ruТрамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс». Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что США вслед за ОПЕК+ в случае необходимости примут решение о сокращении добычи нефти.РИА Новости19:03
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Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
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В Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
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Общество
Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе
Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю, передает ТАСС.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
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Группа Little Big сыграет бесплатный онлайн-концерт
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Учителя пожаловались на проблемы дистанционного обучения
Россия оказалась не готова к переходу образования на дистанционный режим обучения.
Общество
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Здоровье
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 4 апреля находится 72 человека, из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе 6 детей с COVID-19 – все лёгкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное.
Культура
С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге идет на ухудшение
Глава северной столицы уверен, что ситуация будет идти на ухудшение день ото дня.
Шоу-бизнес
Муцениеце назвала причину разрыва с Прилучным
Актриса считает себя жертвой В недавней беседе с Ритой Дакотой в рамках интервью на YouTube-канале "Честный развод" Агата Муцениеце назвала главную причину развода с Павлом Прилучным.
Политика
«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы
Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Здоровье
Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса
Врачи, лечащие зараженных, получат 100% от средней зарплаты, медсестры – половину, а санитарки – треть Алтайские медики получат доплату за работу во время пандемии COVID-19.
Армия и оружие
Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль
Пенсионер из Попасной достал охотничье ружье, чтобы остановить мародеров из 30-й отдельной механизированной бригады, которые пытались забрать автомобиль.
Политика
Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов.
Политика
Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону
Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Работающие красноярцы старше 65 лет смогут получить больничный
Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома.
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Хоккей
Прерванный полет: лучшие хоккеисты недоигранного сезона КХЛ
«Известия» выбрали главных героев недоигранного сезона КХЛ.
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Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не примет участие в турнире UFC 249
Президент американской бойцовской организации UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 249 состоится 18 апреля, но без участия Хабиба Нурмагомедова.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.