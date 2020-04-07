Общество

Lenta.ruLenta.ruТрамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс». Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.
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с чего всё началось

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США вслед за ОПЕК+ в случае необходимости примут решение о сокращении добычи нефти.
РИА Новости19:03

Подробнее о событии

Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка

RT на русском19:46

Трамп сказал, что заставит его задуматься о снижении добычи нефти

Интерфакс19:03

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Lenta.ru19:05

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

РИА Новости19:03

Трамп заявил об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ19:41

Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить добычу нефти

ТАСС18:57

Трамп рассказал об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Газета.Ru18:56
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
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Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
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Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

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Общество

Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе

Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю, передает ТАСС.
Москва 24 20:14
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
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Группа Little Big сыграет бесплатный онлайн-концерт

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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Россия оказалась не готова к переходу образования на дистанционный режим обучения.
ФедералПресс 21:34
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.
Lenta.ru 20:41
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Здоровье

В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35

Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 4 апреля находится 72 человека, из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе 6 детей с COVID-19 – все лёгкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное.
Байкал-Daily 03 апреля в 22:00
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С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке

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Общество

Ситуация с коронавирусом в Петербурге идет на ухудшение

Глава северной столицы уверен, что ситуация будет идти на ухудшение день ото дня.
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Муцениеце назвала причину разрыва с Прилучным

Актриса считает себя жертвой В недавней беседе с Ритой Дакотой в рамках интервью на YouTube-канале "Честный развод" Агата Муцениеце назвала главную причину развода с Павлом Прилучным.
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«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы

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Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса

Врачи, лечащие зараженных, получат 100% от средней зарплаты, медсестры – половину, а санитарки – треть Алтайские медики получат доплату за работу во время пандемии COVID-19.
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Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль

Пенсионер из Попасной достал охотничье ружье, чтобы остановить мародеров из 30-й отдельной механизированной бригады, которые пытались забрать автомобиль.
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Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов.
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Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.
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Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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Работающие красноярцы старше 65 лет смогут получить больничный

Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома.
ИА 1-Line вчера в 23:40
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В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
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Прерванный полет: лучшие хоккеисты недоигранного сезона КХЛ

«Известия» выбрали главных героев недоигранного сезона КХЛ.
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Президент американской бойцовской организации UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 249 состоится 18 апреля, но без участия Хабиба Нурмагомедова.
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В Хакасии коронавирусом заразилась врач-педиатр

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Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
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Как работают Яндекс.Новости?
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