Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс». Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.

Общество Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо 6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.

Общество В Бурятии работники старше 65 лет могут оформить больничный В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.

Финансы Курс доллара опустился ниже 76 рублей В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Космос Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.

Общество На парад Победы призвали не приглашать ветеранов Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».

Политика Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г. заявлено, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран».

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Энергетика Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.

Технологии Mail.ru Group перезапустила ICQ Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.