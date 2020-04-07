Общество

Lenta.ruLenta.ruТрамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс». Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.
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Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка

RT на русском19:46

Трамп заявил об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ19:41

Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить добычу нефти

ТАСС18:57

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

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Трамп сказал, что заставит его задуматься о снижении добычи нефти

Интерфакс19:03

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Lenta.ru19:05

Трамп пообещал подумать о снижении добычи нефти, если его об этом попросят

Газета.Ru18:56
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Общество

За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек

Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
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Общество

Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо

6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.
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ТАСС 17:13
Общество

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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

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Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
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Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году

Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году Звездная пара рассказала, когда у них произойдет пополнение в семье.
Экспресс газета 08:47
Общество

В Бурятии работники старше 65 лет могут оформить больничный

В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.
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Американцев в Корее заставят нюхать уксус при проверках на коронавирус

В Южной Корее вводят обязательный тест на обоняние для всех, кто въезжает на американские военные базы.
НТВ 07:54
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Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Экономика

В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики

Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:18
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Общество

На парад Победы призвали не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:27
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г. заявлено, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран».
REGNUM 16:46
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Медиазона 15:03
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 09:38
Общество

В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Профиль 03:52
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
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Энергетика

Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.
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Mail.ru Group перезапустила ICQ

Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
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Экономика

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
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Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
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Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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От коронавируса скончалась мать Гвардиолы

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом.
НТВ 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
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