Общество
Lenta.ruТрамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс». Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.
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Общество
За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек
Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Общество
Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо
6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.
Общество
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году
Рудковская и Плющенко родят ребенка в этом году Звездная пара рассказала, когда у них произойдет пополнение в семье.
Общество
В Бурятии работники старше 65 лет могут оформить больничный
В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.
Здоровье
Американцев в Корее заставят нюхать уксус при проверках на коронавирус
В Южной Корее вводят обязательный тест на обоняние для всех, кто въезжает на американские военные базы.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Экономика
В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики
Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Космос
Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа
Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Общество
На парад Победы призвали не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г. заявлено, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран».
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Энергетика
Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом
Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Футбол
От коронавируса скончалась мать Гвардиолы
Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом.