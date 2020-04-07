Политика

News.ruNews.ruТрамп сообщил о возможном сокращении добычи нефти в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости могут вслед за ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти. Так он ответил на вопрос, согласится ли Вашингтон на подобный шаг, если последует просьба от членов картеля. Это решение, которое мы должны принять.
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Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка

RT на русскомвчера в 19:46

Трамп сказал, что заставит его задуматься о снижении добычи нефти

Интерфаксвчера в 19:03

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Lenta.ruвчера в 19:05

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

РИА Новостивчера в 19:03

Трамп заявил об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Коммерсантъвчера в 19:41

Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить добычу нефти

ТАССвчера в 18:57

Трамп рассказал об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Газета.Ruвчера в 18:56
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Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru вчера в 20:04
Армия и оружие

Источник: Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП

РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Происшествия

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:02
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Woman.ru вчера в 16:19
Футбол

Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sport24.ru вчера в 23:13
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Гаджеты

Представлена флагманская версия Redmi K30 Pro

Президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, представил премиальную версию флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
The GEEK вчера в 12:13
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Известия вчера в 11:42
Экономика

Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены

Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 10:43
Наука

Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
РИА Новости вчера в 04:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
RT на русском вчера в 01:21
Происшествия

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
РБК вчера в 13:53
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com вчера в 02:06
Общество

Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости вчера в 17:42
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 05 апреля в 08:52
Политика

Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
ТАСС вчера в 17:00
Футбол

ФИФА намерена бессрочно продлить нынешний сезон

ФИФА бессрочно продлит нынешний сезон. Также будут продлены сроки летнего трансферного окна, пишет Athletic.
BetOn вчера в 08:03
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для «замедления» старых смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
ToDay News Ufa вчера в 03:24
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Новосибирским врачам недоплатили более 6 млн рублей

Возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — «Неполная выплата в установленный срок заработной платы».«В результате принятых мер прокурорского реагирования работники больницы получили все причитающиеся им выплаты на сумму более 6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК вчера в 09:08
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