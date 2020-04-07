Президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости могут вслед за ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти. Так он ответил на вопрос, согласится ли Вашингтон на подобный шаг, если последует просьба от членов картеля. Это решение, которое мы должны принять.

Трамп сообщил о возможном сокращении добычи нефти в США

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