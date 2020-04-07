Политика
News.ruТрамп сообщил о возможном сокращении добычи нефти в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости могут вслед за ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти. Так он ответил на вопрос, согласится ли Вашингтон на подобный шаг, если последует просьба от членов картеля. Это решение, которое мы должны принять.
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Здоровье
В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса
Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Армия и оружие
Источник: Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Происшествия
В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом
В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Футбол
Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Гаджеты
Представлена флагманская версия Redmi K30 Pro
Президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, представил премиальную версию флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Экономика
Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Наука
Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Происшествия
В Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Общество
Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Политика
Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
Футбол
ФИФА намерена бессрочно продлить нынешний сезон
ФИФА бессрочно продлит нынешний сезон. Также будут продлены сроки летнего трансферного окна, пишет Athletic.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для «замедления» старых смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс
Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Происшествия
Новосибирским врачам недоплатили более 6 млн рублей
Возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — «Неполная выплата в установленный срок заработной платы».«В результате принятых мер прокурорского реагирования работники больницы получили все причитающиеся им выплаты на сумму более 6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.