Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп оценил встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter. Американский лидер назвал беседу с российским министром «очень хорошей».
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