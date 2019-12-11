Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter. Американский лидер назвал беседу с российским министром «очень хорошей».

Спорт Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.

Политика Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Футбол Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.

Политика ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.

Армия и оружие В ЛНР убиты трое украинских военных Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.

Общество Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Общество Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Общество В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.