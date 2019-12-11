Политика
ТАССЛавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.
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Политика
В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор Сидорову и Мордасову
Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.
Политика
Лавров: Россия предложила США продлить СНВ-3
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил о готовности Москвы продлить договор СНВ-3 в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
Экономика
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Политика
Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о долге Киева
В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Здоровье
Специалисты Центра лазерной флебологии проведут контроль пролеченных пациентов в Южно-Сахалинске
14-15 декабря специалистами из Центра лазерной флебологии (Владивосток) будет проведен контроль уже пролеченных пациентов, а также прием первичных пациентов.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Здоровье
На Сахалине проверяют сведения о стерилизации одноразовых инструментов в областной больнице
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по опубликованной в СМИ статьи «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое».
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Общество
Глава Холмского района подал в отставку
По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Политика
Оборонный бюджет США на 2020 год предполагает выделение помощи Украине
Оборонный бюджет США на 2020 год предполагает выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине, следует из согласованного палатами проекта.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Армия и оружие
В ЛНР убиты трое украинских военных
Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.