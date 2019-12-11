Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.

Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

Политика В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Происшествия Суд оставил в силе приговор Сидорову и Мордасову Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.

Политика Путин ответил Киеву стихами про газ Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.

Политика Лавров: Россия предложила США продлить СНВ-3 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил о готовности Москвы продлить договор СНВ-3 в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

Экономика Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.

Наука Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Экономика На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

Общество В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.

Политика Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".